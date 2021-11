El gesto de Mery del Cerro hacia la China Suárez que sorprendió a todos

María del Cerro decidió romper el silencio en relación al escándalo del año que protagonizaron La China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. Del Cerro es parte del grupo de amigas que integran Paula Chaves, Suárez y Zaira Nara, la hermana de Wanda. Cuando la empresaria destapó la polémica entre su esposo y la actriz, varias de ese grupo de amigas decidieron darle la espalda a La China.

En diálogo con Catalina Dlugi, Del Cerro habló por primera vez del tema. Dejó en claro que sigue siendo amiga de la China. "No opiné sobre el tema y tampoco lo voy a hacer porque hay un montón de personas involucradas que quiero, que conozco. Es un tema súper personal y no me corresponde a mí hablar", comenzó diciendo.

Luego reveló si su vínculo con la actriz se vio afectado por lo sucedido. "No voy a hablar de nadie. Obvio que es mi amiga. Cada uno pasó por momentos difíciles. Desde hace años que es mi amiga", expresó.

Cabe recordar que tras la entrevista que Susana Giménez le realizó a Wanda en París, Zaira también decidió dar su opinión. La modelo habló en Intrusos y sostuvo que se siente "más tranquila". Además, se refirió a la supuesta crisis de pareja que atravesó con Jakob von Plessen, señalado como la persona que encubrió a Icardi.

"Yo me hago más problema que el resto. Parece que no, pero sinceramente hablando, me re afectan esas cuestiones familiares y personales", finalizó la modelo.