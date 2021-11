Por qué Diego Maradona corría grandes riesgos en cada relación que tenía

En las últimas horas, muchos recordaron a Diego Maradona por cumplirse su primer aniversario de fallecimiento. El astro del fútbol murió el 25 de noviembre del 2020 por una insuficiencia cardíaca el mismo mes en que había sido operado exitosamente de un hematoma subdural, más conocido como un coágulo de sangre en el cerebro.

Alfredo Cahe le dedicó una publicación a Diego Maradona

Uno de los que salió a hablar fue Alfredo Cahe, quien fue uno de los médicos de cabecera del astro del fútbol por 30 años. En diálogo con Nelson Castro, el doctor reveló algunos detalles de la intimidad de deportista. "Maradona siempre tenía relaciones sexuales sin protección. Él no sabía lo que era eso. Nosotros le insistíamos, pero era imposible", señaló el hombre.

"Lo chequéabamos constantemente, le sacábamos sangre y le hacíamos preguntas porque nos daba miedo que tuviera una venérea o que se enganchara cualquier cosa", sumó al aire.

En LAM retomaron el tema y, como es costumbre, Ángel de Brito y las angelitas brindaron su punto de vista. "Contó de todo Cahe e inclusive abordó algo que todo el mundo sabía pero de lo que no todos hablaban, que es que Diego no usaba protección para tener sexo. No había forma de hacerlo entender y todo el tiempo lo testeaban para ver si tenía HIV", explicó el conductor frente a las cámaras de eltrece.

Ahí fue cuando Mariana Brey intervino. "No solo protección por las enfermedades, además, sino también para evitar dejar embarazadas a tantas mujeres, cosa que hizo", acotó la panelista.