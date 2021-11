Florencia Peña habló sobre su vínculo con la infidelidad tras el escándalo de Wanda Nara

"Pienso que esto que le está pasando a Wanda, le pasa al 99% de las parejas. Me ha pasado a mí, le ha pasado a otro. Hemos sido víctimas y victimarios. Y esto se vuelve a poner sobre el tapete, por eso hay tanta fascinación con este tema porque es algo que atraviesan todas las parejas", reflexionó Florencia Peña luego de ver un informe sobre la entrevista en exclusiva que le brindó Wanda Nara a Susana Giménez por la pantalla de Telefe.

"Si a la ‘reina’ le pasa esto, ¿qué me queda a mí que estoy planchando todo el día? Hay algo de eso que generó una cosa de ‘ah, ya si le pasó a Wanda que tiene 70 millones de euros en el banco, que tiene el marido más lindo y que se supone que tiene la vida más feliz, ¿qué nos queda a nosotros? Hay algo de eso que se pone en juego y algo del debate que instaló", agregó la actriz y conductora.

En ese momento, Peña vinculó la polémica con el momento cuando ella reveló que tenía una relación abierta con Ramiro Ponce de León: "Así como me pasó a mí en su momento con el ‘poliamor’, ahora lo instala con el marido la charlita ‘¿y vos qué harías si te encuentro con otra?’. Hay algo que generó en las parejas, porque tiene que ver con que seguimos no hablando de la infidelidad como una cuestión que en el año casi 2022 es difícil y más con las redes".

"Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento", expresó Wanda en relación al affaire entre su marido y la China Suárez.

Además, agregó: "La mayoría de las cosas me las mostró él. Y no me mintió. Si pasó algo es lo mismo. Nosotros tenemos una relación muy chapada a la antigua. Y para mí un mensaje es lo mismo que lo otro. Lo conozco mucho desde los 17 años y sé que fue sincero cuando me pidió disculpas. Fue un gran error en su vida".

Recordemos que lo que se pudo ver por la pantalla de Telefe fue solo un adelanto, ya que el encuentro completo solo se podrá ver por Paramount+.