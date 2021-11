El contundente mensaje de Diego Brancatelli por el nuevo rol de su esposa en TN

Diego Brancatelli compartió un contundente mensaje en su cuenta de Instagram para felicitar a su esposa por su nuevo rol en la señal de noticias TN.

La periodista Cecilia Insinga debutó este lunes como conductora del noticiero de primera mañana tras varios años de trabajo como movilera. Lleno de orgullo, Brancatelli compartió unas sentidas palabras dedicadas a su esposa.

“Y un día llegó ese día. Hoy @ceciliainsinga debutó en la conducción en piso de Todo Noticias. La mejor en lo que hizo estos años. Arriesgando su vida. Laburando en las condiciones más hostiles. Le robaron. La amenazaron. Lloró. Se emocionó, pero siempre fue la misma profesional al aire. Hace años merecía este reconocimiento. Porque además de ser brillante en lo suyo, es buena persona. Estudiosa. Inteligente. Preparada. Coherente. Ojalá sea el comienzo de algo mucho mejor. Nadie lo merece más. Créanme, nadie”, enfatizó Diego Brancatelli.

El posteo de Diego Brancatelli

Por su parte, Cecilia Insinga también celebró este nuevo paso en su carrera profesional compartiendo un video de su debut al frente del mencionado noticiero de TN. “Las primeras veces suelen estar cargadas de tensión, adrenalina y temores. Esperé tanto este momento que pese a todas esas sensaciones logré disfrutarlo y reírme. Anoche no dormí, pues claro, y estoy disfónica pues nervios y aire acondicionado, pero también estoy feliz por no haber metido la pata. Lástima que no pude presentar un triunfo de Racing”, expresó la flamante conductora.

