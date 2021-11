Importante conductora habló sin filtro sobre los cambios físicos de Wanda Nara

Carmen Barbieri estuvo analizando en su programa Mañanísma (Magazine) el adelanto de la entrevista que Susana Giménez le realizó a Wanda Nara. Más allá de las repercusiones de los dichos de la empresaria, en relación al escándalo que protagonizó su esposo Mauro Icardi con la China Suárez, la conductora se detuvo en los cambios físicos de Wanda.

"Wanda está irreconocible, no es la misma, mirá la cara. A mí me gusta más la Wanda de hoy, porque tiene la nariz más finita, que no sé qué se habrá hecho, capaz que es maquillaje", comenzó diciendo la ex vedette.

"Cuando se sonríe tiene otros dientes, más separados, tiene otra boca. Hoy está mejor, ahí estamos viendo una nariz más chiquita, unos labios más grandes, a mí me gusta más ahí. Parece más joven y todo, tiene pómulos hechos, los tiene hinchados, está más linda”, concluyó Carmen.

Luego, se refirió sobre cómo se la ve a Susana. "Wanda está más alta que Susana. Hay que ponerle un almohadón a Susana abajo para estar a la par. Susana está impecable", concluyó la conductora.

Cabe recordar que este martes Wanda rompió el silencio durante una entrevista exclusiva con Susana. Sin embargo, lo que se pudo ver por la pantalla de Telefe fue solo un adelanto, ya que el encuentro completo solo se podrá ver por Paramount+.

En la nota grabada en París, Nara se sinceró sobre lo que le pasó cuando descubrió los mensajes entre su esposo y la actriz. "Yo me saqué al ver el mensaje y como siempre estoy con el celular cometí el error de subir una historia a Instagram. Por eso le pedí perdón a ella porque lo primero que hacemos es ser machistas y echarle la culpa a las mujeres", enfatizó Wanda.

Además, Nara se explayó sobre el conflicto: "La mayoría de las cosas me las mostró él. Y no me mintió. Si pasó algo es lo mismo. Nosotros tenemos una relación muy chapada a la antigua. Y para mí un mensaje es lo mismo que lo otro. Lo conozco mucho desde los 17 años y sé que fue sincero cuando me pidió disculpas. Fue un gran error en su vida".