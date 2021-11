Se encienden las alarmas en América, ¿Alejandro Fantino también se va?

El canal América sigue siendo noticia por la baja de varias de sus figuras. Este lunes trascendió que el periodista Luis Novaresio se suma a los nombres que abandonarían la señal. Recordemos que Jey Mammón, Soledad Fandiño y Guillermo Pelado López también dejarán de formar parte de la grilla del canal.

Pero, en las últimas horas se sumó un nuevo nombre que generó un cimbronazo en la señal. "Ojo que también hay fuertes versiones que Alejandro Fantino pueda dejar América, teniendo en cuenta que recibió ofertas de otro canal y más crecimiento en Star Plus. Se lo comunicaría en las próximas horas a las autoridades", informó Pablo Montagna en su cuenta de Twitter.

Recordemos que hace algunos días se confirmó también que Mammon le da un portazo al canal América y prepara su desembarco en otra pantalla. Por otro lado, trascendió que el Pelado López y Fandiño también se van del Grupo. Por lo cual, deberán evaluar si sumarle una nueva compañera a Guillermo Andino en Es por ahí, y a su vez resolver la conducción de Santo Sábado, el ciclo que lidera los fines de semana el ex CQC.

Finalmente, Novaresio dejará América TV, A24 y Radio La Red a fin de año, quedando entonces fuera del Grupo América.

Sobre el posible alejamiento de Fantino, cabe señalar que Intratables (América) fue blanco de críticas por el formato que había tomado desde la llegada del conductor tras la salida de Fabián Doman. En agosto, el presentador televisivo le hizo frente a los rumores que indicaban que al panel no le había caído nada bien su llegada.

En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Fantino explicó por qué dejó su ciclo en la tarde de América para conducir el legendario envío de tinte político. "Intratables es hermoso, es patrimonio cultural de la televisión argentina. Le guste o no le guste a quien le guste, es querido el programa. ¿Cómo no voy a agarrar ese lugar?”, expresó.