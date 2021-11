Los nominados a los Premios Grammy 2022 en las principales categorías: sorpresas y expectativas

El 31 de enero próximo tendrá lugar la edición de los Premios Grammy 2022 y el anuncio de la lista de nominados generó sorpresas y expectativas.

El talentoso intéprete de jazz y soul Jon Batiste lidera la tabla con postulaciones en 11 categorías. Sin embargo, las figuras más conocidas en la lista son Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R, con ocho nominaciones cada uno; mientras que Billie Eilish y Olivia Rodrigo obtuvieron siete candidaturas.

A su vez, Argentina tiene sus fichas puestas en Nathy Peluso, que es candidata por su disco Calambre en la categoría Mejor álbum de rock latino.

Estos son los nominados a los Premios Grammy en los rubros más importantes:

Mejor álbum. We Are, de Jon Batiste; Love for Sale, de Tony Bennett y Lady Gaga; Justice, de Justin Bieber; Planet Her, de Doja Cat; Happier than Ever, de Billie Eilish; Back of my Mind, de H.E.R.; Montero, de Lil Nas X; Sour, de Olivia Rodrigo; Evermore, de Taylor Swift; y Donda, de Kanye West.

Mejor grabación del año. “I Still Have Faith in You”, de ABBA; “Freedom”, de Jon Batiste; “I Get a Kick Out of You”, de Tony Bennett y Lady Gaga; “Peaches”, de Justin Bieber; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Right on Time”, de Brandi Carlile; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; y “Montero”, de Lil Nas X.

Mejor canción. “Bad Habits”, de Ed Sheeran; “A Beautiful Noise”, de Alicia Keys y Brandi Carlile; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Fight for You”, de H.E.R.; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Leave the Door Open”, de Silk Sonic; “Montero”, de Lil Nas X; “Peaches”, de Justin Bieber; y “Right on Time”, de Brandi Carlile.