Este martes y entre lágrimas, Mica Viciconte hizo el anuncio más esperado en MasterChef Celebrity (Telefe). Tras múltiples especulaciones, la influencer confirmó su embarazo frente a cámaras.

De esta manera, la participante del popular certamen culinario ratificó que espera su primer hijo con Fabian “Poroto” Cubero. Cuando el conductor Santiago del Moro se dirigió a Mica Viciconte para decirle: “Me tomo el atrevimiento, discúlpame, pero ¿tenés algo para contarnos?”, la integrante del ciclo respondió al borde del llanto: “Yo ya lloro. Es una linda noticia, que estoy embarazada”.

Luego, Viciconte agregó: “Estoy de casi cuatro meses, un montón. Sé el sexo, sé el nombre, todo. Es un nene. Fabián deseaba el nene a morir, y yo quería nena; obvio que está todo bien. Pero fue nene así que Luca Cubero. Es algo buscado, charlado, practicado. Bienvenido Luca a la familia”.

En medio del festejo de sus compañeros, finalmente Mica Viciconte reconoció: "Me sensibilicé, vivo llorando... no sé, de lo que era yo más fría, más dura, estoy en un momento muy sensible y todo me toca. Es un momento super lindo para disfrutar".