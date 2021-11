Angel de Brito fue con todo contra Pampita: “Es una rata. Ni siquiera una botella de vino me pagó por…”

Pampita y Ángel de Brito tienen la mejor. Pero el conductor de Los Ángeles de la Mañana se siente en condiciones de cantarle las 40 a todo el mundo y esta vez trató de rata a su compañera del jurado de La Academia de Marcelo Tinelli, en las noche de Canal 13.

Todo esto se dio en medio de una charla con la Angelitas, donde se debatía las razones por las que la China Suárez fue borrada del reality Siendo Pampita, que la modelo hizo para ganarse unos pesos en medio del embarazo de Ana, su quinta hija, en producción con Paramount+ (la APP de la cual también es dueña Telefe).

En el medio de LAM, Ángel de Brito descubrió que Pampita había blureado a la China en uno de los últimos capítulo de su reality (se cree que todavía faltan salir dos al aire). “Todo pasó en el cumpleaños de uno de los hijos de Pampita con Benjamín Vicuña, donde claramente Suárez estuvo invitada junto a sus hijos. Pero cuando es captada por la cámara su cara no se ve”, dijeron en vivo, en el 13.

Ahora bien, acá no se salva ni el más amigo de la modelo. El chimentero y conductor de "LAM" también fue mostrado en la docuserie de Pampita aunque no fue blureado como la China. Sin embargo, De Brito no se enteró por su propia cuenta sino que fue Maite Peñoñori quien le contó que él también había aparecido en la vida de la modelo y jurado.

"¿A mí me van a blurear? Yo quiero que me blureen", dijo Ángel cuando se enteró. Indignado, siguió con su reclamo: "¿Yo aparecí? Y no me pagaron nada. La rata de Pampita ni un vino me trajo, ¡nada!". Claro que todas las angelitas soltaron una fuerte risa ante la furia que el conductor estaba manifestando en vivo.

Mientras tanto, Pampita se calló y no dijo nada al respecto (en el primer momento). Según ella había hecho las paces con la China pero… ¿cuál fue la necesidad que tuvo de borrarla? ¿Sigue “resentida”? Eso es algo que sólo puede responder la sonriente jurado de La Academia de ShowMatch. Suárez, por el momento, tampoco emitió opinión, pero el no hablar ya sería una costumbre para ella.

Sin embargo, el que no se quedó de brazos cruzados fue Ángel de Brito. De ahora en más se verá cuál es su relación con la modelo, dado que ni siquiera le consultó si podía aparecer en su reality. Unos días más tarde, en una charla con Paparazzi, Carolina reveló algunas razones por las que sacaron a un “montón de gente”.

“Blureamos a todos porque los únicos que estamos autorizados a aparecer somos los que participamos del reality. Había mamás del colegio, amigas mías, las madrinas de los chicos, otros chicos", comenzó.

“Los extras hubo que borrarlos, sólo podían aparecer los que firmaron el contrato... no sé si la borrada era ella o no, eso lo inventó Ángel", disparó Carolina, poniéndole más picante que nunca a esta historia de tres. Más claro, para echarle agua…