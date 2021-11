Romina Ricci reveló la propuesta que le hizo Diego Maradona la noche que se conocieron

Romina Ricci estuvo invitada a Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammón por la pantalla de América. Durante el segmento de "Pregunta al hueso", la actriz respondió al desopilante cuestionario del conductor en relación a algunas anécdotas sobre su intimidad y otras que involucran a figuras del mundo del espectáculo.

Así fue como contó detalles de la noche que conoció a Diego Maradona y la invitación que le hizo para que viajara a Cuba con él. "¿Es verdad que Diego una vez te quiso llevar a Cuba, es cierto? ¿Cómo fue ese episodio?", consultó Jey. Así fue como la actriz reveló lo ocurrido aquella noche: "Lo conocí en un boliche, quedamos ahí bailando todos, éramos como un grupo. En un momento, cuando me voy, se me pone arriba del auto. Lo próximo que veo es la cara de Diego acá", comenzó relatando.

"Me daba miedo lastimarlo, que se caiga", recordó. En ese momento, salió Guillermo Coppola y Ricci le pidió ayuda. "Por favor, Guillermo, ¡sácamelo de arriba del auto!. Porque me daba miedo lastimarlo, que se caiga", contó Romina. Pero las cosas no terminaron ahí. "Al rato me llamó la secretaria: ‘Diego quiere que te vayas con él a Cuba, te quiere invitar a que te vayas con él mañana’. Pero le dije que no. Lo adoro, pero dije que no y agradecí por la invitación", recordó la actriz.

Tras escuchar la anécdota, el conductor agregó que ella podría haber sido una de las tantas amantes retratadas en la serie de Amazon, Maradona: Sueño Bendito. "Podrías haber sido en la vida real lo que encarnás en la serie, que hacés de una amante de Diego, ¿no?", apuntó el conductor respecto a la aparición de Richi en la serie.

Recordemos que Romina hace de Mónica Bang, una vedette que tiene un encuentro con el Diego de 1981. "Es un poco como la entrada a la noche de Diego, al mundo de las vedettes", explicó. "Yo no represento a ninguna en particular, soy todas. Porque es la entrada de Diego a ese mundo. No soy una específicamente", concluyó. Romina.