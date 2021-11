Julián Weich salió al cruce de Jorge Rial: la categórica respuesta del periodista

Julián Weich estuvo como invitado en un móvil en Los ángeles de la mañana. Durante la charla que protagonizó el animador, Ángel de Brito le consultó sobre su relación con Jorge Rial, ya que en los pasillos de los canales se comenta que no se llevan para nada bien.

"Una vez me hicieron una cámara oculta horrible en el programa de Rial. Me siguieron todo el día, en ese momento con mi mujer y el hijo más chiquito mío, y aparte inventaron cualquier cosa. Yo había ido al cine, al shopping, una vida normal. Y me sentí invadido. Que te filmen todo el día es espantoso, te sentís como violado", comenzó relatando Weich.

"Fue la única situación que me molestó. En ese momento mandé una carta documento, porque habían involucrado a mi hijo y habían dicho que yo fui a la zapatería y le había comprado a mi mujer 20 pares de zapatos. Ahí sí me sentí mal", recordó.

"¿Con el tiempo te lo cruzaste a Jorge?", le consultó el conductor de LAM. "Yo lo saludo siempre. Él me odia con tanta garra y yo lo saludo cada vez que lo veo. Le pregunto por las hijas cuando las he visto en algún desfile. No tengo odio, pero hay gente que tiene odio hacia mí...", reveló sin vueltas.

Enterado de sus dichos, Rial fue lapidario desde sus redes sociales. Desde su cuenta de Twitter expresó: "A mis enemigos los elijo por su inteligencia. No sería el caso", escribió el ex conductor de Intrusos.