Escandalosa denuncia de Cinthia Fernández contra Fernando Gago: “El no está cumpliendo con…”

Cinthia Fernández desde Los Ángeles de la Mañana fue la persona que destapó la olla a presión que era la relación entre Fernando Gago y Gisela Dulko, pareja durante los últimos 8 años. Y ella, como panelista del programa de Angel de Brito, ahora realizó una escandalosa denuncia.

La historia tiene que ver con que el actual director técnico de Racing Club de Avellaneda no está cumpliendo con las obligaciones como padre en los últimos tiempos antes de la separación. “Se borra, y en todo sentido de la palabra. Con esto de la noviecita nueva se cree que tiene 20 años”, contó.

Fernández, que pasó por una situación similar con Matías Defederico, cuando se divorciaron, agregó: “Él estaba en Mar del Plata y venía todos los fines de semana, los domingos y los lunes que tenía libres. Había veces que venía y no la veía a Gisela. Le decía que se quedaba en Mar del Plata para quedarse con la amante en el departamento y no veía a los hijos. Y la amante lo mandaba a filmar y se lo mandaba a Gisela para decirle: ‘Está acá y no te viene a ver’”.

“La amante hacía lo imposible para que ella lo odie y viceversa. A Gisela le decía: ‘Tenés que dejarlo porque te caga’. La volvía loca. Fue tal lo que le creyó Gago a la amante que sacó a los pibes del colegio, compró una casa en San Isidro, sin pedirle permiso a Gisela, para sacarla de Nordelta porque parece que él puede tener amantes, pero ella no. Nunca le creyó el no amante padre del colegio. Él se fue de la casa creyendo que ella estaba con ese tipo”, se metió Yanina Latorre, otra de las chicas de Angel que dio pistas del caso.

“Ella empezó a atar cabos, le empezó a llamar la atención que Verónica lo criticara tanto a él siendo tan cercana y a la vez, él le decía que no tenía que ser más amiga de Verónica, que era un gato. Las tenía que separar de algún modo. Hasta que un día lo encaró, le preguntó si estaba con ella y él le dijo que sí, se levantó y se fue. Él nunca fue muy prolijo. Ella lo agarró varias veces, lo quiso perdonar, apostó hasta que lo agarró con la amiga en la casa”, agregó Cinthia.

El Divorcio de Fernando Gago y Gisela Dulko

Las partes avanzaron bastante en el tema de los bienes y la organización de los menores (son 3: Mateo, Antonella y Daniele. Y están casi siempre al cuidado de la mamá). Pero hay cuestiones sobre la plata que todavía sigue latente: “El se quiere pasar de vivo”, dijo Yanina Latorre.

Gago hoy vive con Verónica Laffitte, quien en los primeros días apareció como la tercera en discordia, pero hoy ya está siendo presentada como la mujer de Fernando en la alta sociedad porteña. Los temas que siguen sin resolver tiene que ver con “la avaricia de Gago. El está lastimado porque piensan que lo cuernearon, pero el que las hizo todas fue él”, dicen en LAM.

“El se quiere avivar un poco. Son dos chicos que han ganado mucho dinero y el único error que cometió ella fue ser confiada, porque toda la guita que ganó como tenista la metió en un pozo común con él con lo del fútbol entonces no es claro qué es de quién. Y él se está haciendo un poquito el vivo, ojalá que escuche esto y parta mitad y mitad”, contó Latorre.

“Ella dejó todo por él, porque la tenista por más que se retire puede seguir trabajando, exhibiciones, marcas, y a él mucho no le copaba que labure ni que diera charlas. Ahora ya volvió a trabajar, no hay que dejar el trabajo”, sumó. Según pudo saber MDZ, los millones de dólares a dividir en cuentan bancarias superarían los 12, más algunas propiedades como la de Nordelta. “Gisela la quiere vender. No quiere ver nunca más eso porque le viene a la mente cuando lo agarró en la cama con Laffitte”, cierran.