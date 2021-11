El gesto de agradecimiento de Wanda Nara a Susana Giménez tras la entrevista en París

"Sos y serás la número uno. Gracias por enseñarme en cada charla a ser siempre mejor persona. Sos un ejemplo de mujer, un gran ser humano", escribió Wanda Nara en su cuenta de Instagram junto a varias fotos donde se puede ver a la empresaria y sus hijas junto a Susana Giménez en la cancha del París Saint Germain.

Durante el partido, Wanda compartió algunas historias junto a Susana. "Qué lindo que estés acá amiga", expresó en una de ellas. Luego sumó un video donde se las ve disfrutando un vino desde la platea. "¿Pero por qué? ¿Es porque van ganando?", pregunta ingenua la diva al ver a la hinchada festejando.

Las imágenes se dan en medio de la expectativa por saber qué dirá Wanda en la entrevista que le realizó Susana en París, donde seguramente reveló detalles del escándalo que protagonizó su esposo, Mauro Icardi, y La China Suárez, que derivó en un fuerte crisis matrimonial.

El encuentro entre la diva y la mediática se presentará en un adelanto el próximo martes a las 21 hs. por Telefe, que luego podrá verse en su totalidad en la plataforma Paramont+.

En relación al escándalo, Susana intentó no referirse al tema. "Soy más amiga de Wanda, pero...", dijo hace algunos días atrás. Y luego se refirió a la relación que tenían las mujeres antes de que se hiciera público el escándalo. "No son amigas. No creo que sean amigas. Conocidas sí. Somos todas conocidas en el ambiente", consideró la diva.