Luciano Pereyra reveló que un famoso conductor lo mandó al quirófano

Existen situaciones que no se olvidan, que permanecen inalterables en el inconsciente. Episodios que se transitan una y otra vez en la mente y que construyen un recuerdo vívido. Un trauma de ese calibre lo atravesó a Luciano Pereyra y lo marcó para siempre.

El célebre cantante transitó por una circunstancia dolorosa, que terminó con un ingreso al quirófano para la intervención de una rotura de meniscos de su rodilla. Nada más y nada menos. Y resulta que ese golpe lo originó un famoso conductor.

A más de 17 años de ese capítulo oscuro, Luciano se animó a revelar con todas las letras el accionar de Guido Kaczka, la incidencia directa del animador en esa lesión, en esa necesidad de operarse y transcurrir largos meses de recuperación.

Parece que el hombre de Los 8 escalones del millón no midió su fuerza, no supo controlarse y le provocó esa rotura tremenda. Pereyra narró todos los detalles de esa experiencia traumática y no dudó en ponerle todas las letras al accionar de Guido.

En la visita a PH, el músico se retrotrajo a esa época, corría el 2004 y compartía el elenco de la serie Los pensionados, que se emitía por eltrece. En esas filmaciones, Luciano y Guido se lanzaron a matar el tiempo con una pelota de fútbol, sin imaginar la triste consecuencia.

“Estábamos grabando Los pensionados y estábamos en exteriores. Había una pelota y empezamos a jugar al fútbol medio a lo bruto, dos tontos jugando bruto, y en un momento cuando él se da vuelta, me doy vuelta yo también y me queda la rodilla en el aire. Me rompió el menisco y no pudimos terminar de grabar”, confesó.

En cuanto a cómo se encadenaron los acontecimientos y la actitud que tomó Guido, Luciano describió: “Me terminó llevando él al sanatorio, me hicieron placas, radiografías y a la semana me tuvieron que operar de los meniscos”.

Lejos de inculpar a Kaczka, Pereyra admitió la preocupación del conductor y el acompañamiento en ese trance. “Al principio sí le dio culpa, pero Guido es un divino total. Fue muy loco porque estábamos por hacer la escena y seguíamos bolu… con la pelota y cuando me quise acordar estaba en un solo grito porque me había roto el menisco. Horrible”, recordó.