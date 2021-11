Aseguran que cuatro famosos futbolistas tienen videos íntimos de la China Suárez

Este martes en Los ángeles de la mañana (El Trece), aseguraron que cuatro futbolistas tienen videos íntimos de la China Suárez. La información desató un auténtico escándalo que aparentemente está trayendo consecuencias en las vidas de pareja de esos jugadores.

"No voy a dar nombres, no me presionen porque no me los van a sacar, no lo voy a dar por nada del mundo. Son cuatro futbolistas, todos famosos y de selección, que tienen el video de la China Suárez dándose autosatisfacción. Los cuatro están en problemas en sus relaciones", disparó sin filtro Yanina Latorre.

Luego, la panelista detalló: "Resulta que la China tiene cuatro amigos varones. Bueno, uno de esos amigos íntimos, que saben todo de ella, se puso en contacto con Wanda Nara, y hay intercambio de mensajes y de mails. Todo lo que digo está en conocimiento de Wanda y eso explica el comportamiento que tuvo ella en las últimas horas. Por qué reaccionó como hizo".

Yanina Latorre fue por más y remarcó: "Son cuatro futbolistas muy famosos, todos de la selección, que pasaron hace poco por el seleccionado o que son convocados cada tanto, y no lo llamen más a mi marido Diego porque la que habla y cuenta las cosas soy yo, que soy la que consigue la información, hay cuatro futbolistas que tienen videos de la China que son muy fuertes".

Sobre la reacción de las esposas de estos jugadores, la intregrante de LAM dijo: "Las cuatro botineras reaccionaron, y me cuentan que hay una que ya está en Buenos Aires, sola, porque no aguantó la situación ni lo que estaba pasando. Son futbolistas que fueron nombrados en el escándalo, uno muy nombrado, y están todos en problemas".

Por otro lado, este lunes filtraron una foto de la China Suárez, muy cariñosa con su nueva conquista, y este martes el romance quedó confirmado.