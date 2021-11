Arranca la cuarta edición del Festival de Cine más importante de Mendoza

Se escucha seguido decir por ahí que "en Mendoza no pasa nada" o "no hay cosas copadas para ir". Sin embargo no hay algo más lejos de la realidad de este festival que ya no es sólo cine, sino un hito en la agenda de los mendocinos. Hoy arranca la cuarta edición de GRABA Festival Audiovisual en la Nave Cultural y Universitaria. Hasta el 7 de noviembre el predio de "las naves" será el nodo donde convergen el cine (ver la película y comentarla), la música en vivo, los food trucks, estrellas y revelaciones también como corresponde a la experiencia de un verdadero festival de cine.

Nos visitó en MDZ Radio, Federico Cardone, director artístico del GRABA Festival Audiovisual para compartir la alegría de que el primer festival en realizarse de manera presencial en el país será en Mendoza. "No sólo porque la experiencia de ir al cine no tiene comparación ya que uno se concentra mejor y no está mirando el celular, sino también porque se produce esa salida de después en la que se va a comentar y compartir con una cerveza sobre lo que se vivió en la sala". En definitiva un festival es "gente que está un poco loca que está viendo un montón de películas y habla sobre ello".

El año pasado no pudo concretarse el GRABA como tantas otras cosas que el coronavirus canceló. Desde la organización aseguran que "un festival en esta situación de post pandemia no es uno más" ya que estuvo la decisión firme de no realizarlo de manera online. Y aprovechar que "esta especie de reencuentro nos obliga a ver el cine de otra forma. Ya no es lo mismo que antes, es algo más".

Cada edición se intenta innovar de alguna manera. En esta ocasión, Cardone cuenta que "hay una categoría nueva que se llama Contramarcha que es para ese cine poco convencional que puede durar dos horas o veinte minutos". A su vez en la programación hay grandes producciones como "Las rojas" que protagoniza Mercedes Morán y Natalia Oreiro que abre el festival. Es muy importante porque "se filmó en Mendoza en el 2019 y es una película muy grande hecha por Patagonik dónde trabajaron un montón de técnicos y equipo de producción de nuestra provincia. Hay una capacidad técnica inmensa para hacer películas acá". Es una coproducción liderada por Rizoma, Patagonik y Cimarrón, con el apoyo de FILMANDES cluster Audiovisual.

Mercedes Morán y Natalia Oreiro abren el festival con "Las Rojas"

Este martes 2 de noviembre comienza la programación del Festival con un brindis de apertura, proyecciones de varias películas en competencia, además de la muestra de cortos de estudiantes y conversatorios. Algo para destacar es que hay tres producciones locales que compiten en "Competencia Argentina": "Camping", de Luciana Billoti, "Con nombre de Flor" de Carina Sama y "La mujer de la foto" de Ciro Néstor Novelli.

Los talleres están completamente agotados. Pero Cardone asegura que "a la hora que vayan algo hay". No son sólo películas, cortometrajes, talleres, conversatorios, patio de food trucks para comer y compartir, sino que también "habrán recitales e incluso un espacio al aire libre para bailar".

