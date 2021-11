Wanda Nara sorprendió con una letal reflexión sobre la infidelidad

La fuerte crisis matrimonial que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi parece ser cosa del pasado. La pareja decidió seguir luego del escándalo que atravesaron tras revelarse el affaire que tuvo el futbolista con La China Suárez. En este sentido, el matrimonio compartió un fin de semana de relax en Dubai en búsqueda de e intimidad para fortalecer la relación.

Pese a los románticos mensajes que intercambiaron en las redes sociales, la empresaria sorprendió en las últimas horas al darle "me gusta" a una reflexión sobre la infidelidad.

"La diferencia es que vos me vas a engañar con el tipo de mujer que no querés que yo sea, mientras yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras pero que no pudiste serlo", fue el fuerte mensaje al que Wanda le dio like.

Cabe recordar que en los últimos días, Wanda había publicado en su cuenta de Instagram una foto junto a Icardi, mostrándose super enamorada. "Después de 4 días inolvidables, volvemos a casa... Nos esperan las 5 personitas más importantes de nuestras vidas", había expresado la empresaria.

Horas más tarde, subió un video con un picante mensaje: "Yo soy ese tatuaje papi que no se borra", expresó con el emoji de un fuego. Para muchos, la publicación fue una indirecta para su marido.

Como era de esperarse esta publicación se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 407 mil corazones y las casi 3 millones de reproducciones. Además, la mediática recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles followers, que halagaron su envidiable figura.