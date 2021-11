Eso no se hace: Flor Vigna comparó a Nico Occhiato con Luciano Castro y… ¡lo dejó súper mal parado!

Florencia Vigna está en la cresta de la ola. Su canción debut UY, con el video de Luciano Castro, ya se puede ver en todos lados. Y, está claro, lo hizo en las grandes ligas. En poco más de un día llegó a 1 millón de reproducciones. Y, en modo campaña de prensa, la rubia habló de todo. Sus alegrías, claro. Y sus desamores, también.

Para Luciano Castro son todos piropos. Es su hombre, el que la acompaña en esta nueva etapa de su vida. Pero el que la ligó en este momento fue el bueno de Nico Occhiato, quien fue su pareja desde los días de Combate, en la pantalla de Canal 9. Y, ante algunas preguntas, lo comparó con su nuevo novio y, sencillamente, lo mató. ¡Y los fans explotaron de risa! Eso no se hace, Florcita...

"La personalidad que tiene Lu me da mucha seguridad. Él es muy expresivo y suele decir mucho lo que siente. Y pasamos mucho tiempo juntos, pero encontramos la forma de sumarnos. Él me motiva mucho con todo lo de la música, siempre me da su criterio y su parecer”, dijo en una entrevista.

“Tenerlo en el videoclip además le dio un sentido muy sensible y muy personal. Y fue re lindo porque le hicimos hacer cosas difíciles y diferentes. Él pasa por al lado y me ayuda a tener más actitud y después de entrenar salgo a comerme el mundo", alargó.

Allí fue cuando el que recibió un cachetazo fue el “eterno noviecito” de Vigna, Nico. "Con mi ex nos queríamos ayudar en nuestros proyectos pero, al fin y al cabo, no terminábamos cumpliendo los sueños propios. Así que cuando cortamos, todos esos meses que estuve sola tuve más tiempo para darle y darle a lo mío. Y cuando lo conocí a Lu ya lo conocí desde otra parada", explicó.

Nico, en tanto, eligió hacerse el tonto con este tema. Y apoyó a Vigna en medio de tantas entrevistas: solterito y sin apuro -por lo menos por ahora-, Occhiato aseguró que la relación entre Flor y Luciano le “parece bien”. Y eligió la prudencia a la hora de dar su punto de vista sobre el nuevo noviazgo, que se hizo público semanas atrás.

“Bien, le deseo lo mejor. ¿Qué voy a opinar? Yo no tengo nada que esconder. Todo siempre fue muy claro y de frente. Es lo mejor de la vida y del amor", respondió Nico, ante las preguntas de los cronistas por los dichos de Sabrina Rojas, quien “apoyó” el nuevo vínculo de su ex marido.

“Con Flor hablamos a veces, pero para cuestiones importantes. Ahora está por sacar la música, es muy bueno lo que tiene preparado. Yo fui testigo de todo el inicio de eso y la verdad es muy bueno lo que tiene", contó Nico, dejando bien en claro que él sí banca a Florcita mucho más que ella a él. ¡Qué recuerdos!