Denuncian una horrible maniobra de parte de Fernando Gago en su divorcio con Gisela Dulko

Fernando Gago y Gisela Dulko dijeron basta hace unos meses. La aparición de Verónica Laffitte como tercera en discordia fue la gota que terminó de romper la burbuja de cristal que sostenía para afuera un matrimonio que sólo tenía de feliz las fotos y lo que aparecía en las redes sociales.

Todo lo que vino después en la tele es historia conocida, y hoy cada uno sigue su rumbo: Gago enamorado de quien era la mejor amiga de su esposa, Verónica Laffitte; Dulko, en tanto, criando a sus hijos y adaptándose a la nueva vida en el barrio de San Isidro (bien lejos de Nordelta, donde tuvo su residencia por más de seis años).

En las últimas horas, desde LAM, aparecieron nuevas y difíciles versiones que hablan del divorcio del actual director técnico de Racing. Y, no podía ser de otra manera, no lo dejan para nada bien parado a Pintita (ese era el apodo que tenía en la época en la que jugaba de número 5 en Boca Juniors).

“Ya empezó el divorcio, fue todo muy rápido. Ella no quiere saber más nada, ni acercarse”, dijo Yanina Latorre, en el programa de Angel de Brito, en las mañanas de Canal 13. A pesar de tener tres hijos, pudo saber MDZ, la relación entre Gago y Dulko está rota. Y para siempre: y los que más sufren son Mateo, Antonella y Daniele, que pasan la mayor parte del tiempo con su madre.

El problema que surge hoy tiene que ver con el dinero que supo ganar la pareja a lo largo de los años. “Y él se quiere avivar un poco”, le cuentan a este medio, casi en sintonía con lo que dijo Latorre en LAM: “Son dos chicos que han ganado mucho dinero, ambos jugando en Europa (N. de la R.: ella jugó en todo el mundo, ya que las carreras de los tenistas lo llevan no sólo a jugar en Europa como informó Latorre)”.

Y siguió: “Él único error que cometió ella fue ser confiada, porque toda la guita que ganó como tenista la metió en un pozo común con él con lo del fútbol entonces no es claro qué es de quién. Y él se está haciendo un poquito el vivo, ojalá que escuche esto y parta mitad y mitad”.

“Ella dejó todo por él, porque la tenista por más que se retire puede seguir trabajando, exhibiciones, marcas, y a él mucho no le copaba que labure ni que diera charlas. Ahora ya volvió a trabajar, no hay que dejar el trabajo”, sumó Yanina. Los millones de dólares a dividir en cuentan bancarias superarían los 12, más algunas propiedades como la de Nordelta. “Gisela la quiere vender. No quiere ver nunca más eso porque le viene a la mente cuando lo agarró en la cama con Laffitte”, comentan.

La pelea suma otras casas y departamentos en zonas no tan caras, pero el dolor de la ex tenista pasa por otro lado, que bien contaron en LAM: “Me enteré de la historia macabra que armó la amante, Verónica Laffite, ya hoy novia de Gago. Las cosas que le hizo a Gisela, ojalá se siente acá y cuenta la historia”, siguió Latorre.

“Ellas entrenaban juntas en la casa de Gisela, porque tenían un gimnasio montado. Ella iba toda diosa, mona, potra. Se levanta al marido in situ y se lo empieza a empomar. ¿Qué empieza a hacer? Un plan macabro. A él le llenaba la cabeza en contra de Gisela y a ella en contra del marido”, añadió.

“A Gisela le decía: ‘Yo tengo un bulo donde me empomo chongos y lo cago a mi marido, ¿no querés que te lo preste? A ver si ella tranzaba pero Gisela le dijo que no lo necesitaba. Como Gago estaba en Mar del Plata dirigiendo Aldosivi la invitaba a comer todos los fines de semana. Iban a restaurantes, Gisela iba al baño y cuando volvía tenía dos o tres tipos en la mesa. Ella hacía filmar la situación y se la mandaba a Gago para que crea que su mujer estaba con otros tipos”, reveló.