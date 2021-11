La drástica decisión que tomó Daniel Osvaldo en relación a Gianinna Maradona

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo suman nuevos rumores de crisis. En esta oportunidad las pruebas son mucho más claras: el ex futbolista borró de su cuenta oficial de Instagram todas las fotos que compartía con la hija de Diego Maradona.

Quien advirtió de la drástica acción fue Juariu, la especialista en redes de los famosos. "Osvaldo borró las fotos que tenía con Gianinna", contó la influencer.

En este contexto, Gianinna compartió una llamativa y profunda reflexión: "Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese. Cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese", comentó la hija del Diez. Luego, continuó: "Cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese. ‘Verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo".

Para muchos, la publicación de Gianinna es una respuesta a un posteo que había realizado Jimena Barón: "Pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota a o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear mal. No es bondad, es inteligencia", expresó.

Al relacionar los posteos, Juariu escribió: "Y después de lo que puso Jotamena la Giani puso esto", y compartió la captura de la contundente publicación de Gianinna. "¿Será para Osvaldo o Jotamena?", se preguntó finalmente la chimentera.