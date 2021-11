La China Suárez sepultó a Paula Chaves: "Es una atrevida y una..."

Luego del escándalo sucedido entre La China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, fue Ángel de Brito quien reveló el pasado martes 9 de noviembre en Los ángeles de la mañana que tanto Paula Chaves como Zaira Nara no quieren saber más nada con la actriz. "Se rompió esa amistad", disparó el conductor de LAM. "Paula guarda silencio pero no quiere saber más nada con la China", afirmó.

Ahora, se abre un nuevo capítulo entre las ex amigas. Fue Yanina Latorre quien informó que la actriz lanzó tremendos comentarios sobre la conductora de Bake Off Argentina. "La semana pasada, La China hizo una producción de fotos donde habló mucho. Se ve que no se da cuenta, no mide que hay productores cerca escuchando", arrancó contando Latorre, y señaló: "Eugenia criticó mucho. Dijo que Paula era mala persona, una atrevida y que no entendía por qué se había metido".

"Para mi Paula estuvo fantástica, la ayudó y defendió a Zaira. Pero la China cuestionó que se metió donde nadie la llamaba y que no tenía por qué tomar partido por Zaira", indicó Latorre. "Oficialmente se terminó la amistad entre las dos", agregó de Brito.

Además, Yanina salió en defensa de Chaves: "Jamás criticó a La China. Es más, a mí me clavó el visto. No quiere hablar. Tiene derecho a tomar partido, pero Eugenia dice que es una desubicada y que no la va a perdonar nunca".

Finalmente, la panelista reveló una situación que se dio durante el diálogo telefónico entre Wanda y la China: "Eugenia le pidió que entre las dos inventaran un cuento contra Paula para que ella misma no quede mal parada. Dijo: ‘Se olvida que cuando reemplazó a Vero Lozano me rogó que le diera una entrevista’. Eso era un favor de amiga. Eso no se reprocha".