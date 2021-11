Luciana Salazar anticipó cuál será la jugada de La Cámpora tras el resultado de las elecciones

Tras la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas, Luciana Salazar anticipó cuál será la jugada de La Cámpora de cara al futuro.

"Me cuentan que La Cámpora opera con sus periodistas para adjudicarse el triunfo", escribió Luciana Salazar en su cuenta de Twitter. Luego, en otro mensaje, la modelo expresó: "En cambio los intendentes dicen que ellos fueron quienes dieron vuelta la elección". En un tercer mensaje, Luli fue por más y aseguró: "La Cámpora ya plantea cambio en el Gabinete".

Los mensajes de Luciana Salazar tras la derrota del oficialismo.

Recordemos que en la provincia de Buenos Aires el oficialismo logró reducir el caudal de votos en su contra y acortó la diferencia con Juntos por el Cambio. Así y todo el peronismo perdió la hegemonía en el Senado, algo que el partido no sufría desde 1983, cuando regresó la democracia con Raúl Alfonsín como presidente.

Por último, Luciana Salazar se mostró muy crítica con el discurso triunfalista del Frente de Todos, aún en medio de la derrota. "Escuchas algunos discursos en cierto bunker perdedor y parece que acá no festeja el que no quiere. Esperemos que la dosis de irrealidad termine esta noche. Perder es malo, pero no aprender de la derrota es fatal", expresó contundente la integrante de La Academia de ShowMatch (El Trece).

Luciana Salazar, muy crítica con el festejo que hizo el oficialismo de su propia derrota.

Pero Luciana Salazar no fue la única figura pública que se expresó sobre los resultados de las elecciones del domingo. El actor Pablo Echarri compartió un mensaje que desató todo tipo de reacciones, y por otro lado Eugenia Tobal tuvo que borrar un tuit sobre Javier Milei que causó polémica.