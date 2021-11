Tenso cruce entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés en Showmatch

Este viernes comenzó una nueva ronda entre los diez participantes que quedan en competencia en La Academia de Showmatch (El Trece). En este contexto, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes protagonizaron un tenso cruce. Todo comenzó cuando el conductor hizo referencia a la cena que organizaron los integrantes del jurado en el restaurante de Roberto García Moritán, donde el marido de Pampita la sorprendió cantando una canción.

"Yo quiero que Roberto venga a cantar acá porque no coincido con Ángel que lo criticó, yo lo re banco a Roberto, un hombre que le canta así a su mujer, para mí es buenísimo", comenzó diciendo.

"Un día le voy a cantar a Guille yo también, le voy a pedir ayudar con la letra y voy a contar todas las cosas que yo hice por Guille, yo he cedido mucho", agregó el conductor.

Al escucharlo, Valdes no pudo ocultar su asombro: "Me está diciendo: ‘Que moplo (plomo), no puede ser’, me lo está diciendo a mí", le preguntó Marcelo. "Qué fin de semana te espera a vos, te las estás buscando todas, que dios te ayude", le comentó Ángel de Brito al conductor.

Luego de los reclamos de la pareja, Guillermina habló en exclusiva con Teleshow y se tomó con humor lo sucedido: "Sí, Marce estaba picante hoy, exageró todo, no era tan así, son momentos, cosas que pasan. Exageraste todo, mucho, ahora lo vamos a charlar", le comentó a Tinelli que justo pasaba en el momento de la entrevista. Fue entonces cuando Marcelo redobló la apuesta: "¿Sí? ¿Te pareció muy picante? Yo la amo, profundamente".

"Vos estabas como con ganas de pelear me parece", le recriminó Valdes, y advirtió: "No va a ir a Necochea, no lo voy a invitar me parece". Al escucharla, el conductor aclaró: "Nosotros podemos tener nuestras diferencias y está todo bien igual, podemos tener una diferencia en la alimentación, en la comida o en lo que sea". Sin filtro, Guillermina agregó: "En todo". "Bueno, en todo es muchísimo mi amor, pero bueno...", cerró Marcelo.