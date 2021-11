La imagen de una ex Gran Hermano que generó preocupación en las redes

Tamara Paganini se hizo conocida en el universo mediático nacional en 2001 al convertirse en una de las finalistas de Gran Hermano. La rubia fue una de las más polémicas participantes de la edición que estuvo bajo la conducción de Soledad Silveyra. Pero sus controversiales estrategias no le alcanzaron para ganar. El premio mayor de aquella edición quedó para Marcelo Corazza.

Ahora, Tamara volvió a ser noticia tras un vivo que realizó en Instagram. La ex Gran Hermano apareció con importantes moretones en la cara. Rápidamente se generó una fuerte repercusión en las redes sociales sobre qué le había sucedido.

Fue la propia Paganini quien salió a explicar lo sucedido. "No fui golpeada por mi novio. Tampoco fui golpeada por ningún hombre, ninguna mujer, ni ningún animal. ¡Me saqué las bolsas de los ojos!", expresó. Luego, contó que se sometió a una blefaroplastia inferior, una cirugía que ayuda a rejuvenecer los párpados.

"No puedo expresar mucha alegría ahora porque no me andan los ojos. Los tengo adormecidos por la medicación", mencionó la actriz. "Yo estoy media drogada todavía, pero... ¡ay... que hermosa pastilla! Me estoy poniendo cubitos hechos con manzanilla para desinflamar", confesó finalmente.