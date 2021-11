El nuevo gesto de Zaira Nara que despertó rumores de crisis con su marido

Zaira Nara estaba invitada para participar este jueves de un importante evento. Sin embargo canceló su presencia a último momento, con todo su equipo de estilistas esperándola en el lujoso hotel de Retiro. Rápidamente, surgió el rumor de un nuevo conflicto con su marido, Jakob Von Plessen.

Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia conductora quien se comunicó con Ángel de Brito por mensaje para explicar los motivos de su faltazo inesperado. "Me agarró un virus, mal. O me intoxiqué. No sé, pero ayer tenía a todos en el hotel preparándome y se tuvieron que ir", le reveló la modelo al conductor de LAM.

Recordemos que las cosas en el matrimonio no están para nada bien luego que se confirmara que el marido de Zaira fue cómplice del encuentro que mantuvieron Mauro Icardi y La China Suárez en un hotel de París. La hermana de Wanda Nara todavía no puede procesar lo sucedido. Von Plessen lo acompañó y lo esperó en el auto mientras el jugador del PSG concretaba su encuentro con la actriz.

Enterada de lo sucedido, la modelo tuvo una fuerte crisis con el padre de sus hijos. Es más, ella se mostró en sus redes sociales sin su alianza de bodas y él estaría durmiendo en la casa del campo.