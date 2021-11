Quién es la pareja de Ángel de Brito y por qué no quiere hablar de él

Ángel de Brito siempre ha resguardado su plano personal, no abre las puertas a su cotidianidad. Siempre ha bregado por mantener los universos por caminos separados, bien alejados, en cuanto a su presencia en el ámbito público y lo que elige en el amor.

Claro que lo que no abunda en torno a su figura son las especificaciones de su vida privada, casi nunca se expide al respecto ni abre las puertas a ese espacio tan íntimo. Solo se conoce que está en pareja, que comparte su sendero con un amor.

Lo cierto es que Javier Medina, un reconocido estilista del mundo de la moda, se erige en su compañero de ruta. Más allá que el conductor no lo expone en sus redes sociales, en algunas ocasiones quedó retratado en diferentes reuniones, principalmente con las angelitas de LAM.

De hecho, en 2019 tomó mucha fuerza la versión sobre el casamiento de Ángel con Javier, que habría ocurrido en absoluta reserva, con un núcleo pequeño de invitados y con la premisa de no divulgar nada de lo que aconteció en el evento.

En ese sentido Nancy Pazos declaró con mucha vehemencia, en agosto, que esa boda se habría celebrado: “Él se hace el pelo... y escribió concretamente: ‘Flor de gaterío’, ¿Me entendés? Hay que ser mala gente. El mismo señor que claramente nos pidió a todos que nos callemos cuando se casó. Entonces, ¿Dónde están los códigos?”.

Todo ese halo de misterio provoca que los seguidores de Ángel le consulten periódicamente respecto a ese aspecto privado, como sucedió ayer cuando un follower aprovechó la interacción en Instagram y le preguntó: “¿Por qué nunca mencionás a tu pareja?”. Así llegó la respuesta del conductor: “Porque mi familia no tiene interés”.

En otra ocasión, también por redes sociales, de Brito exteriorizó un concepto similar: "Nadie de mi gente quiere ser famosa y tampoco yo tengo necesidad". Evidentemente prefiere transitar bajo esos cánones, que son totalmente entendibles.

Hace un tiempo, el animador charló con Graciela Borges del tema y aportó una mirada un poco más profunda de los motivos que lo empujan a evitar referirse al plano amoroso. “Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real, le digo yo. No se mezcla lo público con lo privado. Se toca a veces, porque también tengo amigos del medio. Pero lo tengo bien dividido. Me parece que el que eligió estar en esto soy yo, entonces no tengo por qué involucrar a todos los demás. Que es mucho más redituable, que es mucho más fácil, que te hace avanzar en la fama rápido”.