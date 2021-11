El mega palazo de Natalie Weber a los futbolistas en medio de su crisis matrimonial con Mauro Zárate

Como si fuese una ola expansiva del caso de Wanda Nara y Mauro Icardi, y todo lo que refiere al accionar de los futbolistas, Natalie Weber y Mauro Zárate transitan por un terreno similar, aunque con un tamiz de menor revuelo.

La modelo y el ex delantero de Boca Juniors sorprendieron al mundo al plantar un indicio muy fuerte en las redes sociales. ¿Qué pasó? Ambos se dejaron de seguir en Instagram y eso activó las alarmas, que se maximizaron por la distancia, ya que el jugador se encuentra en Brasil desempeñándose en esa liga desde septiembre y la morocha en Argentina.

Desde ese punto se llevaron a cabo averiguaciones respecto al fundamento de ese guiño digital, así se especuló con una profunda crisis matrimonial e incluso se elucubró sobre una posible infidelidad de Zárate. Aunque no se corroboró ninguna de las dos vertientes.

En todo este entuerto, Natalie dio la cara, tomó el toro por las astas y se sentó en la silla caliente de LAM para referirse a todos estos rumores picantes. Más allá de suavizar el conflicto con su marido, Weber sí lanzó concepciones filosas respecto al comportamiento de los futbolistas.

En primera instancia, la ex panelista reconoció que algo se cuece en su pareja y sostuvo: "No estoy separada, pero a la distancia todo se hace más chicloso". Claro que luego le agregó más sustancia a su pensamiento y emanó una crítica a los jugadores: "La distancia hace todo como más denso, los futbolistas son intensos, yo también".

Respecto a la extraña metodología adoptada de quitarse el follow en Instagram, Natalie explicó: "Entonces, flasheó y me dejó de seguir en Instagram, pensé que nadie se iba a dar cuenta y se dieron cuenta". Claro que eso le provocó una indignación, por eso le pegó un palo a su esposo: "Fue bastante bolud… e infantil también, porque ya estamos grandes para dejarnos de seguir. Que te bloqueo… pero qué vamos a hacer".

En pos de especificar que no talla en todo esto un engaño, Weber trató de aportar los fundamentos de esta tirantez con Mauro: "Discutimos, pero no por un tema de celos. Son cosas que van pasando, estamos enfrentando varias cosas y a veces intercambiamos opiniones cuando no pensamos lo mismo, y pasa esto".

Para despegarse de una similitud con el Wandagate, Natalie volvió a ratificar que no hay una tercera en discordia en este panorama y sostuvo: "Pero no es por mujeres, infidelidad ni nada por el estilo. Estoy segura, y si es infiel, la hace bien porque no me entero". ¿Cómo seguirá esta historia?