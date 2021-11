El contundente mensaje de Gisela Dulko tras su escandalosa separación de Fernando Gago

"Me apagué un poco, pero me volví a encender, porque yo puedo, siempre pude y podré", escribió Gisela Dulko en su último posteo de Instagram junto a una selfi, dejando en claro que no tiene problemas en volcar sus sentimientos en las redes sociales luego de la escandalosa separación de Fernando Gago. Una de las primeras en comentar su publicación fue Isabel Macedo. "Te amo", escribió la actriz y amiga de la ex tenista.

A fines de octubre, Dulko ya había reflexionado en su cuenta de Instagram sobre el duro momento que le toca atravesar. "La felicidad no es algo que se encuentra de modo casual, y tampoco es una entidad momentánea y efímera; la felicidad se construye y se encuentra en las cosas más pequeñas, las más insignificantes", había expresado.

Recordemos que todo explotó a fines de septiembre. Fue Cinthia Fernández quien reveló en Los ángeles de la mañana la infidelidad del ex jugador. "Él le fue infiel con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio". Luego, agregó que Gago y su amante habían oficializado su relación.