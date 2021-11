Tras el cruce con Jorge Lanata, Marcelo Longobardi prepara un drástico revés

Como se viene anticipando en los últimos meses, todo parecería indicar que los días de Marcelo Longobardi en Radio Mitre están contados, y el cruce con Jorge Lanata sería uno de los detonantes del drástico revés que estaría preparando.

Según informan José del Río y Pablo Montagna en LA NACION, Longobardi convocó de manera imprevista a sus hijos para anunciarles que está dispuesto a dar un paso en su rol como líder de las mañanas radiales. Tras levantarse durante décadas a las 4:30 de la mañana, Longobardi está decidido a cerrar un ciclo y ya presentó su renuncia a la radio, aunque todavía no fue aceptada.

El conflicto con Jorge Lanata jugó un rol en la decisión, pero no fue el factor determinante para la despedida de una de las estrellas de Radio Mitre.

“Ser líder es algo que procuramos en la vida y es un privilegio lograrlo. Conviví con eso, conozco los privilegios, cada costado positivo. La responsabilidad que implicó y disfruté mucho de estos 21 años. No puedo enamorarme ni obnubilarme con ser líder 21 años. Me parece que 21 años es suficiente. Uno tiene que saber desprenderse y ponerse un límite. El éxito es maravilloso pero te engaña, es peligroso y si te descuidás te mata. Manejarlo es muy difícil. Creo haberlo hecho de un modo apropiado y responsable. Radio Mitre me entregó su confianza y eso lo valoro muchísimo”, le comunicó Marcelo Longobardi a su círculo íntimo.