El duro relato de Panam sobre el momento más difícil de su vida

Panam pasó por el piso de Los Ángeles de la Mañana, el programa de Angel de Brito en Canal 13, y contó cuál fue el peor momento de su vida. Sin pelos en la lengua, la genial ex vedette y hoy animadora de niños dio todos los detalles del nacimiento de Kiara, su segunda hija, que falleció antes de nacer.

Según su relato, Panam fue a hacerse un estudio cuando faltaban muy pocos días para el parto. Y allí notaron que el corazón de la beba ya no latía. “Había ido al médico a hacerme un control de rutina. Una locura. Ya pasaron 8 años. En ese momento yo tenía sólo a Luquita, de 3 años. Imaginate que fui a un control y me dijeron que la bebé no tenía latidos, fue toda una desgracia", comenzó Laura.

"Yo venía llevando un embarazo perfecto, sin ningún tipo de problemas; de hecho, Luca nació a término y sin complicaciones. Pero cuando fui a ese control me dijeron que Kiara no tenía latidos. Fue un derrumbe total en mi vida, yo creo que ninguna mamá ni papá está preparado para eso, como perder un hijo", aseguró.

Allí fue cuando destacó a Ricky Pini, su marido, desde hace 14 años. “Se puso la familia al hombro como el mejor. Yo no podía más", firmó. "Si vuelvo a recordar ese momento tengo como un tatuaje sensorial en que estaba ahí y pedí que me la trajeran a Kiara para sentirla y abrazarla y que mis latidos le dieran vida”, aseguró, en lo que fue su intento de traerla de nuevo a la tierra.

“Pero ahí instantáneamente creí en la resignación, estaba muy mal, desolada y desconsolada, pero no quise que mi hijo me viera así. Y un día me dije: 'No, yo me tengo que poner de pie por Luquita, mi hijo, porque quiero que vea a su mamá en estado de resiliencia'. Y le empecé a meter y pude avanzar del lugar a donde estaba", afirmó.

“Mi marido, mis amigos y Luquita me ayudaron mucho para estar mejor. Lo que pasé no se lo deseo a nadie, es muy fuerte y no hay nadie que lo merezca. Pero la vida da revanchas. Y a pesar de esta perdida yo puedo decir que tengo la familia que soñé y me siento plena. Estoy orgullosa de mí y de mi familia”, agregó.

Y en el cierre, Panam le dio un lugar muy importante a los chicos, esos bajitos que tanto le cambiaron la vida. “Trabajar con ellos y retomar el trabajo fue sanador. Ver a tantos chicos en el trabajo fue sanador. Estaba muy mal y mi marido quería que yo haga lo que amo, el trabajo. Subirme al escenario me ayudó a sanar", terminó.