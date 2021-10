Famosa conductora trató de "borracha" a Yanina Latorre y estalló el escándalo

En Los ángeles de la mañana revelaron que Carolina Haldemann está embarazada de su primer hijo. Tras confirmar la noticia, Yanina Latorre sorprendió a todos al revelar que odia a la conductora de Canal 26. "Ah, sí, a esa la odio. Le mando un beso y suerte con el bebé. Es la notera más insufrible, más mala y mala leche que puede pasar en la tierra. La odio", disparó sin ningún tipo de filtro la panelista de LAM.

Enterada de lo sucedido en el programa de El Trece, Haldemann salió a responderle con furia desde sus redes sociales. "Si vos @yanilatorre me odias, me quedo tranquila porque eso habla bien de mí. Me odias porque te fui a preguntar por algo que vos hiciste público. No sé por qué te la agarras conmigo si el que te metió los cuernos fue tu marido y por eso lo supo medio país", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Insufrible, mala leche. ¿Te estás describiendo a vos misma, Yanina? Vos dormís con el enemigo y a la que odias es a mí por ejercer el periodismo y preguntarte jajaja. ¡Es un chiste! Parece que te pegaban mal los tragos a la salida del Bailando. Convengamos que no salías muy en tus cabales".

Carolina Haldemann. Foto: Instagram @carolinahaldemann

"Quedate tranquila que yo no estoy 'peleada a muerte' con vos. No sos tan importante. No te fui a buscar más porque había gente mucho más interesante para buscar, no a una borracha y despechada", concluyó Carolina.