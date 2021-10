La reacción de Wanda Nara al costoso look de Antonela Roccuzzo en el desfile de Louis Vuitton

Antonela Roccuzzo volvió asistió a un desfile de Louis Vuitton en París con un costoso look compuesto por prendas de la mencionada marca. Wanda Nara, que también asistió al evento, reaccionó ante el outfit de la rosarina con un efusivo mensaje en la red.

Roccuzzo lució un vestido negro ajustado al cuerpo, que combinó con accesorios de color. Por un lado, una campera estampada en tonos de blanco, azul rojo y negro, cuyo modelo se llama Mixed Stamp Cocoon Jacket y tiene un valor de 2900 euros (3340 dólares), según consigna la página oficial de la tienda. El calzado elegido estuvo estuvo compuesto las botas Patti Edge Ankle Boots con detalles en cuero, cuyo modelo tiene un valor de 1500 euros (1730 dólares).

El costoso look de Antonela Roccuzzo en el desfile de Louis Vuitton.

Además, Antonela Roccuzzo usó una cartera de cuero en color vino con dorados. Se trata del modelo Coussin PM Bag (de un valor de 2900 euros, unos 3340 dólares). En total, el look completo ascendió a los 8400 dólares.

Lejos de la competencia que un sector de la prensa intenta instalar entre las esposas de Lionel Messi y Mauro Icardi, Wanda Nara reaccionó al look de la empresaria rosarina escribiendo un elogioso comentaario en el posteo que hizo Antonela mostrando su look: "Me encanta", expresó junto a emojis de corazones.