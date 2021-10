La confesión de Cinthia Fernández sobre la escandalosa separación de Fernando Gago y Gisela Dulko: “Gozo con…”

La separación de Fernando Gago y Gisela Dulko se transformó en un verdadero escándalo de dimensiones siderales, a partir de los pormenores que brotaron respecto a la situación que explotó todo por el aire y estimuló el divorcio del matrimonio.

El ex futbolista llevó adelante un accionar poco ético, que su propia esposa descubrió in fraganti, en el mismísimo lugar in situ, con la infidelidad consumándose en la cama de la pareja. Gisela encontró a su marido en la habitación de la casa envuelto entre sábanas con Verónica Laffitte.

Todo esto surgió en LAM, dado que Cinthia Fernández se erigió en la primera fuente que destapó esta olla polémica, que retrata un mecanismo horrendo, maximizado por el vínculo de amistad, y conocimiento, entre Dulko y la amante de Gago.

Hace más de una semana que el tema revolotea todos los medios, y las redes sociales, y continúan apareciendo más datos de esta historia escabrosa, como la novedad de la mudanza de la extenista de la casona de Nordelta y la decisión de Fernando de convivir con la amante.

Lo cierto que en todo este embrollo, Cinthia compartió una declaración rimbombante, que llamó la atención y activó las alarmas por el tenor de la frase. En el desarrollo del ciclo de eltrece, Ángel de Brito le trasladó una inquietud: “Mucha gente preguntaba por qué festejaba Cinthia, por qué se reía. “Decían en las redes que gozabas con la separación”.

Sin eufemismos, Fernández reconoció la sensación algo perversa que late en su interior al exclamar: “Sí, perdón. Esto es un sentimiento mío, pero gozo escrachando a los ‘hdp’. Perdón”. Claro que inmediatamente generó la reacción de sus compañeros de piso.

En esa línea, la propia Yanina Latorre trajo un poco de cordura al expresar: “No eso no se hace, tenían una familia, tienen dos hijos”. Para tratar de justificar su postura, Cinthia agregó: “Bueno, es un sentimiento que se me debe mezclar. Estoy siendo sincera. Debo estar mezclando cosas personales”.

Evidentemente todo el devenir de su propia historia, con esa relación tumultuosa con Matías Defederico, talló en el inconsciente de Fernández, que lanzó al aire una concepción como mínimo repudiable.