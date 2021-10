Viviana Saccone habló sobre las propuestas que recibe en Tinder

Viviana Saccone se encuentra con ganas de comenzar una relación. Soltera desde hace un largo tiempo, la actriz de 53 años tomó la decisión de utilizar las nuevas tecnologías para conocer a alguien. En este sentido, reveló que se bajó Tinder, la mundialmente conocida app de citas.

"Tengo una app en el teléfono que me la descargó Diego Ramos. Me dijo ´no puede ser, yo te voy a instalar un Tinder´ y quedó allí", contó la actriz durante una divertida entrevista con Mitre Live.

Sobre su experiencia con la famosa aplicación, contó. "No puedo decir que los hombres no me invitan a salir porque me explotó el teléfono. Hombres y mujeres invitándome a tomar un vino y otras miles de propuestas de todo tipo".

Tras la insistencia del periodista, la actriz contó detalles del tipo de propuestas que recibe a diario: "Desde ´vamos a cenar´ hasta ´vamos a comer un choripán a la Costanera´, ´te invito a tomar mate al costado de la ruta´, todas propuestas así", reveló.

Finalmente, aseguró que no está del todo convencida para conocer a alguien por ese medio: "No sé si saldría con gente que no conozco. Estoy muy bien como estoy. No podría decir que estoy con ganas. Si sucede, buenísimo. Estoy abocada al trabajo y un poco a mi vida".