El participante de Bake Off que los jueces no quieren y el público sí

La gala de eliminación de Halloween dejó mucha tela para cortar en Bake Off. Si bien la eliminada fue Celeste, hay otro participante que siempre da que hablar y que volvió a estar cerca de la cuerda floja.

Se trata de Gino, el estudiante de ingeniería electrónica, que ya es uno de los participantes más polarizantes del certamen. Como en todas las noches de competencia, el joven que se destaca por sus boinas volvió a estar bajo la mirada de los jueces, que parecen tener una relación muy particular con él.

Quien más se destaca en este aspecto es Dolly Irigoyen, quien parece no decidirse entre si quiere al estudiante o no. El domingo tuvieron una curiosa interacción en la que la jurado lo retó bastante, pero también lo ayudó y le dio algunos consejos para que no fracasara.

Mientras tanto, en las redes sociales la situación es diferente, ya que Gino se está transformando en uno de los favoritos del público en una edición de Bake Off que no presenta muchas emociones. "N entiendo cómo odian tanto a Gino si es uno de los que más onda le pone al programa", escribió una usuaria de Twitter, red social en la que Gino se transformó en tendencia.

La torta del pastelero amateur no consiguió destacarse, y dio material para algunos memes. Primero, porque Gino había planeado hacer un fantasma y terminó haciendo un ojo, y después porque lo dejó al borde de la eliminación. Otra vez.

La torta de Gino.

Finalmente, el joven se salvó y estará una semana más en el programa. ¿Logrará mantenerse o terminará expulsado?

