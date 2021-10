Conocé a Wi Ha-Joon, el actor de “El Juego del Calamar” que conquistó a Lali Espósito

La plataforma de contenido a demanda por streaming, Netflix renueva su catalogo de forma permanente, algunas series son más aclamadas por el público que otras y la que se ubica en el podio de las más vistas en la actualidad es el juego del calamar.

Esta serie está protagonizada por el actor coreano Wi Ha-Joon, quien le da vida a un policía que deberá infiltrarse en una isla para encontrar a su hermano desaparecido. Una vez instalado en el lugar nota que los participantes del juego mueren cada vez que son eliminados y comienza a rastrear evidencias para denunciar a los creadores del mismo.

Resulta que la actriz argentina Lali Espósito de 29 años quedó fascinada con El juego del calamar pero además de la trama, se enamoró de su protagonista Wi Ha-Joon. Fue ella misma quien en la red social Twitter compartió una foto del hombre mientras que posa con la camisa desprendida y presume su trabajo físico. Junto a la imagen, Lali colocó un emoji con el pulgar para arriba, dando a entender su aprobación.

La historia de Wi Ha-Joon

Wi Ha-Joon nació el 5 de agosto de 1991, en Wando-gun, Corea del Sur, por lo que en la actualidad tiene 30 años y también es modelo. Durante su adolescencia estudió actuación en la Universidad de Sungkyul y su primer trabajo fue en el año 2016 en la serie Goodbye Mr. Black.

Fuente: Instagram Wi Ha-Joon

Pero la fama la alcanzó un año después en 2017 cuando consiguió un papel principal en serie My Golden Life, lo que le abrió las puertas para participar del drama Something in the Rain donde dio vida a Yoon Seung-Ho.

Fuente: Instagram Wi Ha-Joon

Luego incursionó en el mundo del cine con papeles en películas como Romance is a bonus book (2019), Girls Cop (2019) y 18 Again (2020). Ahora su rostro está dando la vuelta al mundo con El juego del calamar.