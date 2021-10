Ángel de Brito trató de "mantenido inútil" a un ex de Jimena Barón

Ángel de Brito y un ex Jimena Barón protagonizaron un fuerte cruce en la red, y el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) terminó tratando a su adversario de "mantenido e inútil".

Durante el fin de semana, el bailarín Mauro Caiazza respondió un comentario del líder de LAM de manera cortante, y ambos se trenzaron en un tenso ida y vuelta.

Mauro Caiazza, el ex de Jimena Barón que tuvo un fuerte cruce con Ángel de Brito.

"Mauro Caiazza acepta entrevistas con la condición que NO LE PREGUNTEN por Jimena Barón", había escrito hace algunos días De Brito. A lo que el ex de La Cobra respondió: "No acepté la entrevista cuando supe que era para vos o pa' tu gente. Porque todo lo que dicen es mentira y porque tu programa me vale verg*".

Ángel de Brito no se quedó callado y respondió fulminante: "¡Hola estúpido! Jamás te pedí una nota. Conté una anécdota. Debiera darte vergüenza ser un mantenido por @baronjimena. Mantenido inútil".

Poco después, De Brito agregó: "A los idiotas se los ubica. Mega nadie. Me cansé de las formalidades. Váyanse todos a cag**".