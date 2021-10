Qué hay de cierto en los rumores de romance de Esteban Lamothe y Cinthia Fernández: “No se vieron todavía, pero ella murió cuando lo escuchó”

La idea era charlar sobre La 1-5/18, la tira de Polka que tanto éxito le dio este año. Y también contar que en el mes de enero reemplazará a Luciano Castro, en la obra Desnudos. Pero el paso de Esteban Lamothe por Los Ángeles de la Mañana dejó mucho más qué eso y comenzaron los rumores de su romance con Cinthia Fernández. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, ya lo contaremos.

Pero primero vamos paso a paso: “Fui a la villa para saber el rol que ocupa un cura y me sorprendió mucho. La iglesia católica tiene mucho peso y está muy castigada”, dijo sobre lo que hace en la piel de Lorenzo. “Entiendo las criticas, las acepto... Sé que Twitter es así, obvio que si leés 50 comentarios negativos llega un momento que te hace mal, pero entendí que es parte de todo. Si la novela o mi trabajo no estaría funcionando nadie hablaría. Uno no puede tenerla siempre atada, a veces toca que te critiquen”, sumó.

Y Lamothe también dio detalles de la intimidad de los actores de La 1-5/18: “Es el grupo más divertido que me tocó desde que trabajo. Nos hicimos re amigos, es un placer venir a trabajar. Hacía mucho tiempo que no la pasaba tan bien haciendo una tira. Nico García Hume es el más picante”.

“Nico es el único que está en todos los grupos de WhatsApp, hay muchos grupos acá adentro. Hay grupos que no saben que hay otros grupos, se multiplicó hasta el infinito. Hay uno muy divertido que se llama ‘La primera y última cena’, otro ‘Los picantes’, otro ‘Sex’ y otro ‘La 1-5 sin jefes’, contó.

Y allí se fue a Desnudos, donde tendrá mucha piel con Brenda Gandini, la mujer de Gonzalo Heredia, su actual compañero de trabajo: “En el verano voy a reemplazar a Luciano Castro en Desnudos. No voy a copiar lo que hace, empezando por los abdominales que no llegan a enero, voy a hacer mi propia versión. Estoy muy contento, me gustó mucho la obra y estoy empezando a tener algunos encuentros con Brenda Gandini porque es con la que más tengo escenas”.

Y allí llegó el momento de nuestro chisme. En el aire, Lamothe se tiroteó lindo con Cinthia Fernández. Recién separado de Katia Szechtman (fue hace un tiempo, pero ellos lo confirmaron ahora), la panelista le consultó: : “¿Y a la noche tenés tiroteo? Es que me dijo: ‘Te voy a confesar y no me confesó’”.

Allí fue cuando Cinthia recordó que hace dos años no tiene sexo. Y fue Lamothe el que le dijo que estaba “peor que el padre Lorenzo. ¿Pero tenés ganas?”. Y Cinthia no se quedó cruzada de brazos: “¿Dónde está la iglesia de ustedes? En Peñaloza, arrímate a sacristía”, remató Lamothe.

¿Qué pasó fuera de cámara? Allí vienen las voces desde LAM a Mdz: “Por ahora no se vieron, pero ella quedó encantada con él. Murió cuando lo escuchó. Cinthia bromea con que le gusta la soltería, pero sin dudas cae rendida ante Lamothe”. ¿Será?