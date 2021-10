Sabrina Rojas se hartó de Luciano Castro y disparó duro: “No soy su vocera. Si se bajó o no de la obra es algo que tiene que contestar él”

Luciano Castro ya confirmó que no quiere saber más nada con Desnudos, la obra que protagonizó junto a su ex mujer, Sabrina Rojas, y un grupo de amigos famosos entre los que están Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola. Pero el muchacho en un principio no quiso hablar del tema, y los periodistas corrieron a preguntarle a Rojas si ella tuvo algo que ver en la decisión.

Con la buena onda de siempre, pero con menos “pulgas”, Sabrina enfrentó los micrófonos y frente a Intrusos disparó más que duro. ¿Qué dijo? Abróchense los cinturones. “No soy su vocera. Si se bajó o no de la obra es algo que tiene que contestar él. No me corresponde a mí”, afirmó. ¡Qué carácter!

Desde hace unos días que Rojas busca despegarse de Castro, más allá de la buena relación que mostraron tener junto al Tucu López y Flor Vigna, la nueva pareja de él, con quienes compartieron una cena: “La idea con nosotros es no dividir, sumar. Es así, se está dando y me parece que está buenísimo”, escribió en un posteo.

“Es una foto que ya tiene un mes. No está Flor porque no estaba en ese momento. Punto. Y cuando Flor estuvo no sacamos fotos, no sé por qué”, afirmó frente al programa de América. Y allí dio más datos de cómo fue la cita de a cuatro: “Fluyó y estuvo buenísimo. ¿Viste cuando cuatro personas se juntan a comer, lo que pasa...? Bueno, eso estuvo lindo. Fue un momento genial”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro estuvieron juntos casi 12 años, y de ese matrimonio llegaron dos hijos (Fausto y Esperanza). La separación final se dio el pasado mes de mayo, cuando ella lo contó después de algunos rumores de que él estaba empezando algo con una figurita del medio (sería Florencia Vigna). “Nos separamos como pareja, no como familia. Nos van a seguir viendo muchas veces más juntos. El come muchas veces en casa”, aseguró Rojas.

En 2019, en Mar del Plata, también se habían separado después de que ella lo encuentre en una especie de infidelidad al galán y por la filtración de sus fotos hot. “Sí, fue un b… Le mandé esas fotos a una persona que me traicionó. Son cosas que pasan. Lo intentamos arreglar, pero no se pudo. Cuando las cosas no van, lo más sano es separarse”, dijo Luciano.

Con Flor Vigna en escena, los cuatro se animaron a vivir lo que les pasa con más naturalidad y se los puede ver por todos lados casi como amigos (aunque aún falta esa foto que tanto quieren algunas revistas del corazón). Castro será el protagonista masculino del primer video de Vigna como cantante, al que ella le pone muchas pilas. “Mi sueño y mis ahorros pasan por ahí”, contó Vigna.

En las últimas horas se pudo confirmar que el reemplazo de Castro en el teatro será Esteban Lamothe, quien hoy trabaja en la ficción de Polka, La 1-5/18, y quien se acaba de separar hace unos meses. ¿Vendrán novedades desde allí? Ya se las contaremos…