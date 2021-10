Por qué se separó Karina La Princesita de Nicolás Furman: “Ella estaba mal, y su crisis personal y laboral la trasladó a la pareja”

Corrían los primeros días del mes de octubre de 2020 y la primavera estaba haciendo lo suyo. Después de un par de años sola (un abogado famoso estuvo a su lado, pero nunca blanquearon), Karina La Princesita había encontrado algo para sus “zapatos”. El muchacho tenía que ver con el mundo de la música. Y se llamaba Nicolás Furman.

Recién en el mes de noviembre ella dijo algo en la tele, era la época del Cantando 2020, donde se lució desde el jurado del programa que condujeron Ángel de Brito y Laurita Fernández, en Canal 13, después de que Tinelli no quisiera trabajar en plena pandemia. “Ya se van a enterar. Estoy bien”, sonrió al aire.

Días más tarde, luego de que se difundieran las primeras fotos de su relación con el guitarrista, Karina La Princesita se animó al blanqueo. “Me tuve que apurar a contarle a mi hija porque no quería que se entere por la tele. Para andar contando cosas cuando uno no está seguro, está el padre”, afirmó, pegándole bien fuerte a El Polaco, su ex pareja.

“A mí no me gusta decirle a mi hija que estoy conociendo a alguien, me gusta contarle cuando ya estoy segura. Pero yo me di cuenta que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram porque entiendo que no fui del todo cuidadosa y me apuraron”, afirmó.

“Nosotras somos muy unidas y estamos muy conectadas. Con una mirada ya sabemos lo que siente la otra, o qué está pensando. Yo era muy chica cuando fui mamá y ella me enseñó todo, tenemos una relación de madre e hija hermosa, y la cuido mucho. ¿Nico? Reaccionó bien, lo charlamos mucho y es raro, pero se lo tomó bien, con tranquilidad. Para él también es raro porque de repente un día prendés la tele y está su nombre, su foto. Es extraño y te sorprende, no está bueno”, sumó.

Lo cierto, ya se sabe, esta historia de amor que empezó hace poco más de un año entró en una zona de aguas turbulentas. Ninguno de los dos quiso dar la cara y explicar lo que le pasa, pero Yanina Latorre fue letal en LAM: “¿Cuándo va a blanquear La Princesita que está separada?”.

Con el equipo de investigación prendido, MDZ pudo sacar las primeras pistas y ya sabe que le pasó a la relación y las causas por las que se terminó lo de Karina La Princesita y Nicolás Furman: “Ella estaba mal, y su crisis personal y laboral la trasladó a la pareja. Por eso se fue de La Academia también. No quería saber nada con nadie”.

Según contaron, Furman había mudado ya algunas cosas a la casona del country de Karina. Y hace unas horas tuvo que entregar las llaves. “Quedó todo bien, pero ella está con eso bien femenino que no lo quiere lastimar. El se sorprendió mucho con la decisión”, aportaron los informantes de siempre. ¿Habrá otra vuelta para este amor? Sólo el tiempo nos dará la respuesta total…