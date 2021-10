El fogoso histeriqueo en vivo entre Cinthia Fernández y Esteban Lamothe

Esteban Lamothe estuvo invitado este viernes a un móvil en Los ángeles de la mañana para hablar sobre La 1-5/18, la nueva tira de Pol-ka que protagoniza por la pantalla de El Trece. Durante la distendida charla del actor con Ángel de Brito y el panel de "angelitas", Cinthia Fernández aprovechó para hacerle un pícaro comentario luego que el actor comentara que estaban grabando una escena de un tiroteo, desatando un fogoso histeriqueo entre ambos.

"¿Y a la noche tienen tiroteo?", preguntó la panelista de LAM. "¡Alguien lo iba a decir! Les dejé el pie. Tardaron bastante igual", contestó Lamothe. "Me prometió confesarme, padre...", retrucó Cinthia en tono de chiste. "hace 2 años que no tiene sexo", agregó el conductor al comentario.

"¿¡De verdad?!", fue la reacción del actor. A lo que Cinthia precisó: "Desde el 23 de diciembre de 2019 que no estoy con nadie". Curioso, Lamothe indagó: "¿Pero te dan ganas?", acompañando la pregunta con un guiño de ojo.

"¿Si tengo ganas de confesarme? ¿Dónde está su iglesia? Me queda cerca Don Torcuato…", respondió sin vueltas Fernández. "Arrimate a la sacristía", le respondió el actor.

Al finalizar la entrevista, todas las panelistas estaban revolucionadas por lo ocurrido. Todas coincidían en que harían una buena pareja. Ella admitió que el actor "está buenísimo". Sin embargo, la panelista aclaró un punto en el que no coincide con el actor: "No me gustó que no cree en la monogamia. Eso me la bajó un poco. Pero por lo menos él avisa".