La escandalosa razón por la que Pampita no quiso trabajar con el Pollo Álvarez

El pasado se atraviesa, pero las experiencias quedan guardadas en la conciencia. Ni hablar de aquellas vivencias que causaron cierto dolor, indignación o angustia. Por eso siempre regresan a la luz, brotan del inconsciente para refrescar los argumentos de un trance adverso.

Pampita ha atravesado cientos de episodios de toda índole, generalmente con un balance de felicidad, aunque también azotaron su puerta algunos capítulos negativos. La animadora se exhibe resiliente, como una fuerza que absorbe los aprendizajes, que lame sus heridas y endereza su nave para el futuro.

Carolina Ardohain protagoniza una novela de rumores, de versiones, con respecto a una posibilidad profesional. Trascendió que Eltrece planea un nuevo ciclo para sustituir a La Academia y que en ese sentido la apuesta se centra en una reedición del mítico El juego de la oca.

Las autoridades del canal de Constitución pensaron en Pampita para la conducción y en dupla con el Pollo Álvarez, dos caras de la señal. Todo marchaba viento en popa, se prendieron las maquinarias para la producción del programa, pero algo falló.

Resulta que la esposa de Roberto García Moritán se bajó del proyecto y eso despertó un sinfín de rumores en cuanto a los argumentos para esa decisión. Por un lado, las informaciones se vincularon a la solicitud de un cachet altísimo, con cifras siderales, que escapan a la bonanza de la televisión actual.

No obstante, la verdadera razón se entrelaza con el aspecto personal y una situación del pasado. ¿Cuál es el problema? Pampita supo cultivar un noviazgo de altísimo perfil con el ex tenista Pico Mónaco, una relación que culminó salpicada por estridencias y polémicas.

En todo ese entuerto apareció el Pollo, quien profesaba una simbiótica amistad con Mónaco. Según revelan desde el entorno, el conductor llevaba por el mal camino a Pico, en cuanto al afán por las salidas nocturnas, hasta quedó implicado en una supuesta infidelidad del ex tenista por haber sido el propiciador.

Además, los datos se direccionan a que Álvarez jugó un papel en la separación, dado que aseveran que no disponía de una buena química con Pampita, que incluso la criticaba fuertemente en el fuero interno con Pico y que todo se remitía a un concepto de mujer intensa.

Todos los cañones apuntan a que al Pollo no le caía nada bien Pampita, y que a Carolina tampoco le agradaba para nada la personalidad de Álvarez. No fluía una conexión amable y que eso no se sepultó en etapas pasadas, sino que continúa latente.