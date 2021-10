El motivo detrás de la inesperada llegada de Evangelina Anderson a Buenos Aires

"En unos días sabrán adónde estoy yendo", comenzó diciendo misteriosamente Evangelina Anderson. La modelo vive hace años en Alemania desde que formó familia con su marido, el futbolista Martín Demichelis, allá por el 2007.

Luego, Anderson siguió dando pistas desde sus redes sociales: un cartel que indicaba la cercanía con el aeropuerto de la ciudad de Frankfurt. Y después, una foto de ella con una valija: "Me voy de viaje a un lugar que no voy desde hace tres años".

"Por primera vez viajo sola sin mis hijos", agregó junto a una foto en la que se la ve despidiéndose de sus pequeños. "Por fin liberaron la entrada en un país que extraño mucho", con lo cual sus seguidores comenzaron a suponer que su destino era la Argentina.

Pero cuál es el motivo de su regreso al país. "Y hoy 28 de octubre es el cumple de mi papá", reveló la blonda. "Estoy muy emocionada, nadie de mi familia sabía que estoy acá", aseguró.

"Creo que ya se dieron cuenta donde estoy... Hace un calor de morirse, no me esperaba esto, estoy llena de ropa, me tuve que sacar todo", comentó sentada en la butaca del auto del amigo que fue a buscarla a Ezeiza. "Tres años hace que no vengo a Argentina, estoy muy emocionada y nerviosa porque voy a sorprender a mi mamá y a mi papá, nadie sabe que vine", volvió a contar.

Finalmente, Evangelina mostró su look para la sorpresa: una peluca negra que le tapaba su característica melena rubia y unos lentes oscuros. "¿Parezco yo o no?", le consultó a su amigo, que se reía de la ocurrencia.