Rating: Marcelo Tinelli en caída libre y El Trece consigue reemplazo

La performance de audiencia de este martes no tuvo ningún cambio significativo. Doctor milagro (Telefe) fue el programa más visto del día con picos de 15.1 puntos de rating, seguido muy de cerca por Bake Off (Telefe) que logró cosechar la máxima de 14.9 puntos. El tercer puesto quedó en manos de Los 8 escalones del millón (eltrece) llegó a los 13.1 puntos.

Por su parte Telefe Noticias alcanzó los 12.3 puntos, ganándole a Telenoche (eltrece) que hizo 7,1 puntos, y la ficción La 1 5/18 (eltrece) se tuvo que conformar con 11.4 puntos, ocupando el cuarto y quinto lugar respectivamente.

Durante la trasnoche, ShowMatch (eltrece) no logra levantar cabeza y continúa con un performance que no supera los dos dígitos. Con 8 puntos de pico de audiencia casi es alcanzado por No es tan tarde (Telefe), el late night show de Germán Paoloski estrenado la semana pasada. El nuevo ciclo de entretenimientos alcanzó una suma de 7.4, demostrando una vez más que Tinelli no está fuerte en su franja horaria.

En este sentido, El Trece ya tiene todo listo para el reemplazo de Showmatch. Este martes fueron confirmados el Pollo Álvarez y Dani La Chepi como los anfitriones de la nueva versión de El Gran Juego de la Oca que llegará para animar las noches de El Trece.

La fecha de estreno está prevista para mediados de diciembre, tras la finalización de La Academia de ShowMatch. El debut de la nueva apuesta de El Trece para el prime time nocturno veraniego viene de la mano del duro año en las mediciones de rating para Marcelo y su histórico programa.