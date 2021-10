Alejandra Maglietti contó la cantidad de veces que le fueron infiel

Tras el fuerte cruce que protagonizó con Wanda Nara, Alejandra Maglietti opinó sobre la infidelidad y cómo sufrió varios engaños en su vida. "Pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad y en mi última relación también. El que tiene que velar por mi relación es mi pareja. Obviamente me agarró celos pero nunca jamás le dije algo a la tercera", aseguró en diálogo con Catalina Dugli en su programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad en relación a la actitud de Wanda de atacar a La China Suárez, señalada como la tercera en discordia en su crisis matrimonial con Mauro Icardi.

De esta manera, la modelo habría hecho referencia a su noviazgo con Jonás Gutiérrez, el ex jugador con quien se había comprometido pero finalmente se distanciaron.

"Me enteré por el portero después de separarme. Me mostró los videos de vigilancia. Yo los vi y la que entraba era casada. Yo no me podía enojar, no fui a hablar con el marido de ella, ella no tiene nada que ver, el que rompió el compromiso fue él. No digo que no sea grave, se sigue viviendo, la vida sigue", dijo la panelista en Bendita en relación a su noviazgo con Jonás Gutiérre, el ex jugador con quien se había comprometido pero finalmente se distanciaron.

Luego, la panelista criticó a Wanda por su manera de hablar de otras mujeres: "Hay muchas maneras de defenderse sin caer en esos insultos arcaicos. Podría decir un montón de cosas sin caer en esos términos el de ‘zorra, putita, boludita’. Ella me trató como si no tuviera la capacidad suficiente para comprender un texto, por eso le contesté con lo de la universidad".