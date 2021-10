Alejandra Maglietti puso en su lugar a Wanda Nara con una sensata frase

Los escandalosos posteos de Wanda Nara sobre su conflicto de pareja, trajeron un fuerte cruce con Alejandra Maglietti, quien sentó posición y puso en su lugar a la mediática con una sensata frase.

“Me parecía injusto si solo se trataba de una especulación de ella, no había pruebas para mostrar lo que pasó, tampoco ella salió a hablar, por eso es muy complejo decir ‘esto ocurrió o no’. Daba la sensación de que el enojo de todos estaba puesto sobre una persona, sobre la mujer es más cruel el ataque que contra el varón”, comentó Maglietti en diálogo con el programa Flor de equipo (Telefe) sobre la masacre mediática que recibió la China Suárez al ser señalada como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Luego agregó: "Yo no me voy a meter en lo que a ella le está pasando porque empatizo con su dolor, pero tampoco teníamos muy en claro de quien hablaba y su dolor es tan válido como también es decir: ‘Che, ¿por qué caemos sobre la tercera y no decimos nada sobre el varón?’, porque al final él quedó como el ‘pobre, que estaba triste’, pero no está viviendo la situación tan cruel que vivió la mujer”, señaló.

Alejandra Maglietti y Wanda Nara

Además, Alejandra Maglietti aclaró los tantos sobre el cruce que tuvo con Wanda Nara en Twitter. Recordemos que en primera instancia la mediática trató a la panelista y abogada de "bolu...", y luego la periodista le respondió con una fuerte ironía. “Cuando le contesto lo de la universidad fue porque me trató como si fuera una persona que no puede interpretar un texto, no porque me sienta más”, reveló.

Luego la entrevistada opinó sobre la actriz: “No voy a hacer una defensa de la China Suárez porque no lo necesita, es grande y puede defenderse sola. Creo que debería hablar en esta situación, amerita que de su versión de los hechos para que podamos escuchar ambas campanas. Pero de todas maneras creo que siempre en estos casos se cae más sobre la mujer que sobre el varón, eso fue lo que yo quise decir. Que te hagan bullying durante las 24 horas no está bueno, que sean crueles en las redes no está bueno”, advirtió.

Finalmente, Maglietti puso en su lugar a Wanda Nara con un sensato planteo. “Me resultó raro que me conteste, porque a quién le importa lo que opino yo. No me lo imaginé nunca. Tenía buena relación, he estado en eventos con ella, siempre me cayó súper bien, nunca tuvimos un problema personal. Lógicamente soy periodista y opiné varias veces de su separación con Maxi [López] porque ella nos deja entrar en el juego. Al ponerlo en Instagram, con tantos seguidores, estás abriéndole el juego a los demás para que hablen y opinen. Es mi humilde opinión, no significa que sea la verdad ni estoy tratando de defender a la China, que fue la manera en la que quizá sí interpretó mi tuit. Eso sí, su dolor no habilita a que se destruya a otra persona”.

Por otro lado, Alejandra Maglietti se comunicó con sus excompañeros de Bendita (El Nueve), y allí también remarcó su postura en la controversia de la que todos hablan.