Muy peleado: cuál fue la serie más exitosa de Cris Morena

Muchos se preguntan cuál fue la serie más exitosa de Cris Morena y, sorprendentemente, la respuesta es unánime: es imposible elegir solamente una. Por este motivo, a continuación ofrecemos un repaso por algunos de los programas más emblemáticos de la creadora argentina.

Fuente: Facebook Cris Morena (/byCrisMorena)

Cris Morena: 5 series que hicieron historia



1. Chiquititas.

Luego del éxito que significó Jugate Conmigo, Cris Morena revolucionaría las pantallas de Argentina y de muchos países del mundo con Chiquititas, la telenovela infantil que también sería un éxito teatral.



Con más de 1000 episodios emitidos no solo es la novela más extensa en toda la carrera de Cris Morena, sino que también lo es en la historia de la televisión argentina.



Como si fuese poco, Chiquititas impulsó la carrera de una gran cantidad de artistas, entre ellos Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Celeste Cid.





2. Verano del 98.

Gracias a Cris Morena, el verano de 1998 duró casi 3 años, desde enero del 98 hasta noviembre del 2000.



Con las actuaciones de Nahuel Mutti, Dolores Fonzi, Tomás Fonzi y Romina Ricci, entre muchos otros, en este caso la serie se trató de una obra pensada más bien para el público juvenil.



Con 3 temporadas y 679 episodios emitidos, Verano del 98 fue un suceso total en la carrera de Cris Morena y, al día de hoy, sigue siendo una de sus obras más recordadas.



3. Rebelde Way.

También dirigida al público juvenil, Rebelde Way fue la siguiente producción de Cris Morena y, como no podía ser de otra manera, se transformó en un éxito de enormes dimensiones.



Todo sucedía en la Elite Way School, el prestigioso colegio secundario que unió a Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas.



El elenco de Rebelde Way también estuvo integrado por figuras como Catherine Fulop, Martín Seefeld y Boy Olmi. En total duró 2 años y llegó a los 318 capítulos.



4. Floricienta.

En 2004 Cris Morena tuvo ganas de realizar su propia versión de “La Cenicienta” y el resultado fue uno de sus trabajos más exitosos, recordados y adorados por el público: Floricienta.



Con las actuaciones protagónicas de Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro, esta serie también es recordada por las participaciones de Fabio Di Tomaso, Isabel Macedo y de una jovencísima Lali Espósito.



5. Casi Ángeles.

Para finalizar, es imposible no mencionar a la inolvidable serie que dio origen a los Teen Angels. Con 4 temporadas y 579 episodios, Casi Ángeles marcó un nuevo hito en la carrera de Cris Morena y, al igual que otras de sus grandes series, fue un éxito en teatros y estadios de recitales.



El elenco estaba compuesto por jóvenes que darían el salto definitivo al estrellato: Peter Lanzani, Lali Espósito, Eugenia “la China” Suárez, Gastón Dalmau y Nicolás Riera son apenas algunos de los tantos nombres.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿ya sabes cuál es para ti la serie más exitosa de Cris Morena?