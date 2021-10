La frase clave de Mauro Icardi que convenció a Wanda Nara de suspender el divorcio

Este lunes, el culebrón de Wanda Nara y Mauro Icardi llegó a su fin con el anuncio de reconciliación de parte de la mediática. Sin embargo, según ella misma confesó la pareja estuvo a punto de separarse, pero una frase clave del futbolista en una carta convenció a la empresaria de suspender el divorcio para volver a estar juntos.

Recordemos que en estos días, Icardi hizo múltiples posteos pidiendo perdón en la red y dándole encendidas declaraciones de amor a Nara. De hecho, en una de sus últimas publicaciones, sus seguidores llegaron a mandarlo a un psquiátrico.

En la carta abierta que Wanda Nara publicó este lunes, detalló cuál fue la frase clave que la hizo recapacitar y detener el trámite de divorcio. “Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi´”, le dijo Mauro Icardi.

El sentido posteo de Wanda Nara anunciando la reconciliación con Mauro Icardi.

Entonces Wanda confesó: “Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo, Mauro Icardi”.