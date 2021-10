El denigrante mensaje que Mauro Icardi le habría enviado a la China Suárez sobre Wanda Nara

Este lunes en Los ángeles de la mañana (El Trece), dieron detalles sobre los chats entre Mauro Icardi y la China Suárez, y revelaron el denigrante que el futbolista le habría dicho a la actriz sobre Wanda Nara.

A su vez, durante eseta jornada trascendió la reconciliación entre la pareja que estuvo al bordel del divorcio. De hecho, Wanda contó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que con Icardi ya habían pautado un acuerdo para el divorcio, pero que él logró convencerla de retroceder con una frase clave.

"Ellos dos empezaron a hablar hace meses y lo primero que él le dice a ella es 'Sos la mujer de mis sueños, sos mi ídola. Te veo desde chiquito'. Así arranca", detalló Ángel de Brito sobre el comienzo del ida y vuelta entre Mauro Icardi y la China Suárez.

Luego, el conductor aseguró que el futbolista empezó a dar detalles íntimos sin que la actriz le preguntara: "Pero después, Icardi, solo, sin que nadie le pregunte nada, le empieza a contar que está en crisis con Wanda. Crisis que en su momento se dijo y fue desmentida por todos".

Finalmente, Ángel de Brito remarcó el denigrante mensaje del delantero del PSG: "Icardi le empieza a contar a la China de la crisis y le dice 'Me quiero separar de Wanda y Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer. La veo como una hermana o como una madre'".