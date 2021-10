Damián Betular protagonizó un accidente frente a cámaras en Bake Off Argentina y abandonó el estudio

Este domingo, Damián Betular protagonizó un llamativo accidente frente a cámaras en Bake Off Argentina (Telefe) y tuvo que abandonar el estudio.

Al jurado le explotó un globo untado con chocolate que había preparado una participante y debió abandonar la carpa. “Me tengo que ir, me tengo que ir, estoy muy asustado”, señaló el pastelero mientras Paula Chaves le limpiaba el saco con una servilleta.

El chef se había acercado con una lata para que la concursante colocara allí el globo para que le fuese más fácil untarlo. Sin embargo, ni bien lo apoyó, el globo explotó y el chocolate fue a dar al saco del jurado.

Más allá de que la participante intentó ayudarlo, Damián Betular optó por salir de la escena. “No, me tengo que ir, me tengo que ir, estoy muy asustado”, respondió mientras Paula Chaves no pudo evitar tentarse de risa.